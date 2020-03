Hotels für Ihren Urlaub in den Bergen



72 Wanderhotels für vielfältige Urlaubsinteressen

"Gut geht, wer ohne Spuren geht!" Dieses Zitat stammt von Laotse, dem chinesischen Philosophen, der vor etwa 2600 Jahren gelebt hat. Und es passt ziemlich perfekt zum Konzept der besten alpinen Wanderhotels. Denn unsere Gastgeber möchten, dass Sie die Schönheit und Einzigartigkeit der Alpen kennenlernen. Sie wissen: Nur, wer ein Gespür für die Berge hat, kann sie mit allen Sinnen erleben, ohne Spuren zu hinterlassen. Unsere Hoteliers bieten beste Qualität – jeder auf seine Art. Freuen Sie sich auf persönlichen Service – und in vielen Häusern auch auf eine erstklassige Energiebilanz. Einige haben einen eigenen Bauernhof, andere einen Biogarten beim Haus, in dem sie hochwertige Lebensmittel selbst produzieren. Sie werden den Respekt vor der Natur in den Wanderhotels spüren und erleben.





Wandern, Wellness und vieles mehr

Alle Wanderhotels liegen an besonderen Plätzen in den Alpen, deshalb können wir Ihnen eins versprechen: Die Berge werden bei Ihnen bestimmt Spuren hinterlassen! Der Horizont wird weiter, die Seele leichter. Bewegung in den Bergen verändert, entspannt und macht stark. Ganz nebenbei erwarten Sie eine besonders hohe Kompetenz rund um das Thema Wandern, organisierte und kostenlos geführte Touren, ein Ausrüstungsservice und ein Wandertaxi. Entspannung ist ebenfalls garantiert - alpine Wellness in Form von traumhaften Spas und Verwendung von heimischen Kräutern zum ganzheitlichen Auftanken. Kulinarisch verwöhnt werden Sie mit einer genussreichen und gesunden Küche: regionale Produkte, Vollwertkost, allergikerspezifische Ernährung, vegetarische Spezialitäten uvm. Das alles ist Qualität die begeistert, überzeugen Sie sich. Berglust pur, ganzheitlich und soweit das Auge reicht!





Einfach finden:

Die Suche nach dem nächsten Urlaubsdomizil haben wir Ihnen ganz leicht gemacht! Ob nach der gewünschten Region, nach Familienspezialisten oder Hundeprofis, nach Angeboten für Singles oder für Mountainbiker - nutzen Sie unsere einfache Suchfunktion "Wanderhotels finden" und kommen so schnell zum perfekten Basislager in den Bergen! Als recht praktisch erweist sich auch die Merkliste. Gefällt Ihnen ein Hotel, klicken Sie auf "Merken" und fragen alle ausgewählten Wanderhotels in späterer Folge mit nur 1 Anfrage einfach und unkompliziert an. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.