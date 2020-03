Weitwandern: Touren von Hotel zu Hotel

Alpenüberquerung auf bequeme Art

Die Alpen auf bequeme Art und Weise überqueren. Wege über und durch die Alpen haben Menschen seit jeher als besondere Herausforderung empfunden. War es ursprünglich der Drang nach Nahrungssuche und später nach Gold und anderen Edelerzen, so ist heute ein längerer Fußmarsch durch die Alpen geeignet, um innere Ruhe, totale Entspannung und faszinierende Ausblicke zu finden. Die Wanderhotels als bequemes Basislager dienen mit perfekten Routenbeschreibungen und Tourenberatungen, dazu Gepäcktransport und am Ende des langen Weges ein kühles Getränk machen eine Alpenüberquerung in unterschiedlichen Regionen zu einem unvergesslichem Naturerlebnis. Nützen Sie den Weitwander-Service und buchen Sie eine der ausgewählten Touren durch die Alpen!