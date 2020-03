Wanderurlaub in den besten Wanderhotels der Alpen

Wandern an den schönsten Plätzen in Österreich, Südtirol, Trentino und Schwarzwald!

Endlich raus aus dem Alltag und rein ins Kraftfeld der Alpen. Ob Wanderurlaub zu zweit, allein oder mit der Familie, ob Bergsteigen, Klettern oder sportlich unterwegs mit dem Mountainbike - die Wanderhotels sind die besten Basislager für den perfekten Bergurlaub. Unsere Hotels liegen an den schönsten Plätzen in Österreich, Südtirol, Trentino und Schwarzwald. Sie zählen zu den Tophotels in den Alpen und sorgen mit Entdeckungen und Exkursionen in der Natur für einen schönen Wanderurlaub.